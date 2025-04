Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unaufmerksamkeiten führen zu Unfällen

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag in der Pariser Straße einen Fahrradfahrer zu Fall gebracht. Der Radler zog sich Verletzungen am Bein zu und wurde vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht.

Zu dem Unfall kam es den bisherigen Ermittlungen zufolge, als der 50-jährige Autofahrer kurz vor halb drei das Gelände einer Waschanlage verlassen und sich wieder in den fließenden Verkehr einreihen wollte. Als er mit seinem Hyundai den Gehweg querte, übersah der Mann den Radfahrer, der entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Bürgersteig unterwegs war, und streifte ihn am Bein. Der 63-Jährige stürzte und verletzte sich am Knie. Sein Fahrrad sowie das Auto wurden leicht beschädigt.

Leicht verletzt wurde am Freitagnachmittag auch ein Autofahrer bei einem Unfall in der Merkurstraße. Der 29-Jährige wollte gegen 17 Uhr mit seinem Honda Civic auf einen Parkplatz abbiegen und reduzierte seine Geschwindigkeit. Allerdings erkannte der 24-jährige Fahrer des nachfolgenden Mercedes-Benz die Situation zu spät und krachte dem Honda aufs Heck.

Nach der Kollision klagte der 29-jährige Honda-Fahrer über Rückenschmerzen. Eine Verständigung des Rettungsdienstes lehnte er aber ab. Beide Fahrzeuge erlitten Sachschäden - insgesamt liegt die Schadenshöhe bei rund 9.000 Euro. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell