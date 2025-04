Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hitzige Gemüter am Wochenende

Kaiserslautern (ots)

Junge Männer sind sich am Sonntagnachmittag in der Fackelstraße in die Haare geraten. Wie ein 19-Jähriger der Polizei meldete, war er gegen 17.30 Uhr mit einem Bekannten in Streit geraten, wobei ein Wort das andere ergab. Es kam schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf er von seinem Gegenüber zu Boden gerissen und geschlagen wurde.

Freunde und Angehörige der Streithähne mischten sich ein und trennten die beiden jungen Männer voneinander. Beide machten gegenüber der Polizei Verletzungen geltend. Die entsprechenden Ermittlungen wurden aufgenommen.

Bereits am Samstagabend waren in der Pirmasenser Straße zwei Gruppen junger Männer aneinander geraten und hatten sich gegenseitig attackiert. Die genauen Abläufe sind noch unklar. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kennen sich die Beteiligten untereinander. Die Polizei ermittelt auch hier wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Eine Strafanzeige hat sich am späten Samstagabend auch ein Mann aus dem Landkreis eingehandelt. Er soll auf einer privaten Geburtstagsfeier im Stadtgebiet mit einer Frau in Streit geraten sein und sie dabei verletzt haben. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte die 29-Jährige ab. Der mutmaßliche Täter war bei der Anzeigenaufnahme nicht mehr vor Ort, seine Personalien stehen aber fest. |cri

