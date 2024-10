Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorroller entwendet

Olsberg (ots)

Ein schwarz-weißer Peugeot Roller ist an der "Hubertusstraße" entwendet worden. Unbekannte Täter haben den Roller im Zeitraum zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 08:30 Uhr mitgenommen. Zur Tatzeit war an dem Roller das Versicherungskennzeichen "446 NDR" angebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 zu melden.

