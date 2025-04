POL-PDKL: Bäume und Sträucher gehen in Flammen auf

Kaiserlautern (ots) - Einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro haben unbekannte Täter in der Straße "Bahnheim" angerichtet. Sie beschädigten einen weißen Kia Sportage, der in Höhe des Hauses Nummer 23 abgestellt war. Am Samstagmorgen entdeckte der Fahrzeughalter, dass der Lack auf der Fahrerseite seines Pkw von der Vorder- bis zur Hintertür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Am Abend zuvor sei der Wagen ...

