Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit roher Gewalt Mauer beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Julius-Küchler-Straße eine Mauer mutwillig beschädigt und damit einen Sachschaden von mehreren tausend Euro angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-14299.

Die betroffene Anwohnerin meldete sich am Samstagvormittag auf der Polizeiwache und zeigte an, dass die Grundstücksmauer an ihrem Anwesen in der Nacht massiv beschädigt wurde. Die Täter wirkten offenbar mit roher Gewalt auf die Mauer ein, so dass der Pfeiler, der sich direkt neben dem Gartentor befand, abbrach und nach hinten auf das Grundstück stürzte. Dadurch wurden sowohl der Mauersockel als auch der Pfeiler selbst sowie der daran befestigte Briefkasten beschädigt. Geschätzter Schaden: rund 3.500 Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagvormittag, 9 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der oben angegebenen Telefonnummer zu melden. |cri

