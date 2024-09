Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung mit einer PVC-Stange

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Samstag, den 21.09.2024 gegen 08:00 Uhr, wurde ein 43-Jähriger Passant auf zwei Personen aufmerksam, die sich am abgeladenen Müll auf dem Jacob-von-Lavale-Platz in Ludwigshafen am Rhein zu schaffen machten. Nachdem er die Personen darauf ansprach, kam es zum Streit. Infolgedessen schlug einer der beiden Personen den 43-Jährigen mehrfach mit einer PVC-Stange auf den Rücken sowie mit der Faust ins Gesicht. Als der Geschädigte den Notruf verständigte, flüchtete der Täter. In der anschließenden Fahndung stellte die örtliche Polizei den Flüchtigen und nahm ihn in der Heinrich-Heine-Straße fest. Nach eigenen Angaben hatte er zuvor Cannabis und Medikamente eingenommen. Zur Klärung der Schuldfähigkeit wurde eine Blutprobe entnommen.

