Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zwei Tatverdächtige dank aufmerksamem Zeugen kontrolliert

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.09.2024 auf 20.09.2024) gegen 23:30 Uhr hörten Anwohner einen Knall und konnten beobachten, wie ein Jugendlicher einen Roller wegschob. Ein Anwohner verfolgte diesen bis ins Neubaugebiet nach Rheingönheim, wo der Jugendliche mit einer zweiten Person versuchte, den Roller kurzzuschließen. Bei Erblicken des Anwohners flüchteten beide, konnten jedoch von einer Polizeistreife in der Nähe kontrolliert werden. Bei den Jungen im Alter von 12 und 14 Jahren konnte entsprechendes Werkzeug aufgefunden werden. Beide wurden auf eine Polizeidienststelle gebracht und dort an einen Erziehungsberechtigten überstellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 500EUR. Ob die Tatverdächtigen für weitere Diebstähle verantwortlich sind, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um ihr Zweirad vor Diebstahl zu schützen: -Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst in einem verschlossenen Raum ab. Wenn Sie Ihr Zweirad im Freien abstellen müssen, suchen Sie eine belebte Gegend und einen gut beleuchteten Abstellplatz. -Sichern Sie Ihr Fahrzeug mit einem stabilen Schloss. Den besten Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Achten Sie beim Kauf auf eine gute Qualität. -Schließen Sie Ihr Zweirad an einem festen Gegenstand an. Stellen Sie hierbei sicher, dass das Fahrzeug nicht einfach weggehoben werden kann. -Auch elektrische Sicherungen, wie eine Wegfahrsperre oder eine Diebstahlwarnanlage, können ihr Fahrzeug vor Diebstahl schützen. -Mit einem GPS-Tracker können Sie im Falle eines Diebstahls ihr Zweirad orten. Wichtig: Machen Sie sich nicht alleine auf die Suche, sondern verständigen Sie im Falle eines Diebstahls immer die Polizei! Weitere Informationen zum Thema sowie den Info-Flyer "Räder richtig sichern" finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell