POL-PPRP: Verdächtiger Sachverhalt ---korrigierte Örtlichkeit---

In Maxdorf kam es am frühen Freitagnachmittag zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Hinweisgeber einen verdächtigen Sachverhalt meldete. Der Jugendliche hatte einen Mann beobachtet, welcher drei Mädchen zum Einsteigen in seinen PKW aufforderte und anschließend mit diesen die Örtlichkeit verließ. Umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen der Polizei führten schließlich zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem beschriebenen Sachverhalt um einen normalen Lebenssachverhalt handelte, der sich zum Ende des Schulunterrichts auf einem Parkplatz zutrug, welcher regelmäßig zur Abholung von Schülern durch ihre Eltern und berechtigten Personen genutzt wird. Auch die Nachforschungen an den Schulen selbst ergaben keine Hinweise auf eine Gefahrenlage, so dass die Wahrnehmung als normale Abholung seitens berechtigter Personen eingestuft werden konnte.

Die Polizei ist dennoch dankbar über jeden Hinweis aus der Bevölkerung und geht diesen gewissenhaft nach.

