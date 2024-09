Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verirrter Pilzsammler wohlauf gefunden - Eine Danksagung

Ueckermünde (ots)

Dank an alle beteiligten Personen, die einen Pilzsammler aufgefunden haben, der sich in einem Wald verirrt hat. Am 15.09.2024 gegen 19:20 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber benachrichtigt, dass eine Frau ihren 75-jährigen Ehemann vermisst, mit dem sie zum Pilze suchen in den Wald ging. Aufgrund unglücklicher Umstände verloren sich beide aus den Augen. Das führte dazu, dass die Frau ihren Mann zwei Stunden lang suchte. Sie fand den Weg zurück aus dem Wald, informierte ihren Sohn, sowie die Rettungsleitstelle VG. An der Landstraße 31 zwischen den Ortschaften Vogelsang-Warsin und Altwarp wartete die Ehefrau auf das Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei, um eine Personenbeschreibung abzugeben und die Route zu beschreiben, die beide gingen. Die Suche gestaltete sich insofern als dringend, da sich die Dunkelheit anbahnte und die Suche dadurch enorm erschwert würde. Dazu wurde bekannt, dass eine Erkrankung des Mannes vorlag, bei der er zu Schwindelanfällen neigt und er auch kein Mobiltelefon mit sich führte. Durch die Rettungsleitstelle wurden Sofortmaßnahmen zur Rettung des 75-Jährigen eingeleitet. Eine Rettungshundestaffel befand sich im Bereich Pasewalk im Einsatz, sodass die Anfrage nach Unterstützung erfolgte. Innerhalb kürzester Zeit organisierten sich die ehrenamtlichen Helfer untereinander und brachten insgesamt 11 Helfer zum Einsatz, unter denen sich ein Hundeführer mit einem Mantrailer und ein Drohnenführer befanden, die nach nur ungefähr einer Stunde am Einsatzort eintrafen. Nach einer weiteren Stunde erschienen zwei weitere Helfer mit ihren Mantrailern. Die ehrenamtlichen Helfer des DRK setzten sich aus dem ASB Mecklenburgische-Seenplatte, DRK Ostvorpommern-Greifswald und BRH Vorpommern zusammen. Dazu kam ein Funkstreifenwagen des Polizeireviers Ueckermünde zum Einsatz. Gegen 21:10 Uhr konnte den Hunden ein Geruchsvorhalt zur Verfügung gestellt werden. Nach etwas weniger als einer Stunde gelang es einem der Mantrailer den verirrten Pilzsammler aufzuspüren, sodass er aus dem Wald geführt werden konnte. Er wurde unverletzt an den angeforderten Rettungswagen übergeben, welcher ihn zur vorsorglichen Untersuchung in das Krankenhaus nach Ueckermünde verbrachte. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

