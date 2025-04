Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei kassiert Autoschlüssel ein

Kaiserslautern (ots)

Zwei geparkte Autos haben in der Nacht zu Montag in der Vogelwoogstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten entdeckten die beiden Pkw kurz nach Mitternacht auf dem Parkplatz am Vogelwoog und konnten erkennen, dass sich in einem der beiden Fahrzeuge zwei Personen befanden. Als sie sich dem Mercedes näherten, stieg den Einsatzkräften ein "verräterischer Geruch" in die Nase: Es roch stark nach Marihuana.

Von den Beamten angesprochen, räumte der Mann auf dem Fahrersitz ein, dass er hier vor Ort zusammen mit seiner Bekannten einen Joint geraucht habe. Die junge Frau war ebenfalls mit ihrem Auto zu dem Parkplatz gekommen - der zweite geparkte Wagen gehörte ihr.

Um sicherzustellen, dass keiner der beiden in seinem berauschten Zustand mit einem Fahrzeug am Straßenverkehr teilnimmt, wurden beide Autoschlüssel vorsorglich sichergestellt.

Ähnlich ging es einem Autofahrer, den Polizeibeamte ein paar Stunden später in der Mainzer Straße kontrollierten. Die Streife war kurz vor 4 Uhr auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, weil es auf dem Seitenstreifen abgestellt war - der Fahrer saß noch auf seinem Sitz.

Die Polizisten unterzogen den 46-Jährigen einer Kontrolle. Auf seinen ungewöhnlichen "Parkplatz" angesprochen, gab der Mann an, dass er auf dem Weg in Richtung Norden sei und die falsche Ausfahrt genommen habe.

Weil bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden, musste er einen Urintest durchführen - dieser reagierte positiv auf verschiedene Betäubungsmittel, darunter Kokain und Amphetamin. Der 46-Jährige musste deshalb die Beamten zur nächsten Dienststelle begleiten und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss zu. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell