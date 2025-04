Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto absichtlich zerkratzt

Kaiserlautern (ots)

Einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro haben unbekannte Täter in der Straße "Bahnheim" angerichtet. Sie beschädigten einen weißen Kia Sportage, der in Höhe des Hauses Nummer 23 abgestellt war.

Am Samstagmorgen entdeckte der Fahrzeughalter, dass der Lack auf der Fahrerseite seines Pkw von der Vorder- bis zur Hintertür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Am Abend zuvor sei der Wagen noch unbeschädigt gewesen. Die Tatzeit liegt demnach zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 8 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter, die in diesem Zeitraum aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter Telefon 0631 369-14299 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell