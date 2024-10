Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Dienstag nahm die Polizei nach einem Einbruch in eine Apotheke einen Verdächtigen fest.

Ulm (ots)

Gegen 2 Uhr hörte eine Anwohnerin verdächtige Geräusche in der Wilhelmstraße. Dann beobachtete sie einen Mann, der mutmaßlich versuchte in eine Apotheke einzubrechen. Da ein Täter wohl auf die Anwohnerin aufmerksam wurde flüchtete er noch vor dem Eintreffen der Polizei. Eine Fahndung nach dem Unbekannter verlief ohne Erfolg.

Etwa zwei Stunden später hörte die Zeugin erneut verdächtige Geräusche aus der Apotheke und verständigte erneut die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Eislingen stellte kurz darauf frische Einbruchspuren an der Schiebetür der Apotheke fest. Der mutmaßliche Einbrecher befand sich noch in der Apotheke und versuchte sich dort zu verstecken. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn auf ein Revier. Bei einer Durchsuchung fanden sie mutmaßlichen Diebesgut. Denn in seiner Hosentasche hatte er Nahrungsergänzungsmittel, das aus der Apotheke stammte.

Den ersten Erkenntnisse zufolge hebelte er wohl mit einer Gerüststange die Schiebetür auf und gelangte so in die Apotheke. Da nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm keine Haftgründe vorlagen, wurde der 34-jährige Verdächtige anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Eislingen dauern an

