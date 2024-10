Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Aufgefahren und abgehauen/ Rund 2.000 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Montag in Geislingen a.d. Steige.

Ulm (ots)

Wie eine 64-Jährige der Polizei mitteilte, fuhr sie gegen 14.40 Uhr in der Überkinger Straße. An der Kreuzung zur Stuttgarter Straße (Sternkreuzung) schaltete die Ampel auf Rot. Deshalb hielt die VW-Fahrerin an. Als sie bei Grün auf der Linksabbiegespur weiterfahren durfte, fuhr die Seniorin langsam an. Mittlerweile war hinter dem VW ein Sattelzug herangefahren. Die Zugmaschine stieß gegen das Heck des VW. Beide Fahrende bogen nach links in Richtung Stuttgart ab. Während die VW-Fahrerin auf Höhe Sternpassage angehalten hatte und nach dem Schaden sah, fuhr der Sattelzug weiter. Bei dem soll es sich um einen weißen Lkw handeln. Am Sattelauflieger war vermutlich ein ausländisches Kennzeichen angebracht. Den und auch Zeugen sucht nun die Polizei aus Geislingen (Tel. 07331/93270). Sie hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++1916111(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell