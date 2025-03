Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Hemdener Weg; Unfallzeit: 25.03.2025, 13.15 Uhr;

Einen haltenden Bus der Marke Urbino beschädigt hat ein unbekannter Autofahrer in Bocholt. Das Fahrzeug stand am Dienstagmittag um 13.15 Uhr an der Bushaltestelle an der Straße Hemdener Weg, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer touchierte im Vorbeifahren den Bus und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Laut Angaben des Busfahrers handelte es sich um einen weißen Pkw. Die Polizei sucht einen Zeugen, der den Unfall gesehen haben soll. Dieser und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter der Tel. (02871) 2990 zu melden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell