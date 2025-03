Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße; Unfallzeit: 24.03.2025. 11.20 Uhr;

Einen VW Up beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr befuhr eine 34-jährige Autofahrerin aus den Niederlanden die Enscheder Straße in Richtung einer dortigen Tankstelle. In Höhe einer Fahrbahnverengung musste sie verkehrsbedingt anhalten. Als sie anschließend zur Weiterfahrt ausscherte, kam es zum Zusammenstoß mit einem hinter ihr fahrenden schwarzen Pkw. Dieser hatte in diesem Augenblick zum Überholen angesetzt, um vor der Niederländerin die Verengung passieren zu können. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

