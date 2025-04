Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall ohne Führerschein

Kaiserslautern (ots)

Ziemlichen Ärger hat sich ein Mann aus der Südwestpfalz am Montag in der Innenstadt eingehandelt. Er verursachte am Nachmittag in der Raiffeisenstraße einen Unfall - dabei hätte er gar nicht am Steuer eines Fahrzeugs sitzen dürfen.

Gegen 15.50 Uhr krachte der 37-Jährige mit seinem Kia Picanto gegen zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge und richtete Sachschaden an. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus: Der Mann ist gar nicht im Besitz eines Führerscheins. Sowohl auf den 37-jährigen Fahrer als auch auf die Halterin des Kia kommen nun entsprechende Strafanzeigen und vermutlich einige Kosten zu. |cri

