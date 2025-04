POL-PDKL: Schlechtes Gewissen oder abgebrühter Plan?

Kaiserslautern (ots) - Ziemlichen Ärger hat sich ein Mann aus der Südwestpfalz am Montag in der Innenstadt eingehandelt. Er verursachte am Nachmittag in der Raiffeisenstraße einen Unfall - dabei hätte er gar nicht am Steuer eines Fahrzeugs sitzen dürfen. Gegen 15.50 Uhr krachte der 37-Jährige mit seinem Kia Picanto gegen zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge und richtete Sachschaden an. Der Gesamtschaden liegt bei ...

mehr