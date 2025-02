Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Buttersäure im Flur sorgt für Feuerwehreinsatz in der Stadt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Datteln (ots)

Um 19:46 Uhr ging bei der Leitstelle Recklinghausen ein Notruf ein, der zu einem längeren Feuerwehreinsatz der Dattelner Wehr führte. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses betrat zusammen mit seinem Hund den Hausflur und klagte aufgrund des beißenden Geruches direkt über Übelkeit. Sowohl sein Hund als auch der Bewohner mussten sich mehrfach übergeben. Die Feuerwehr lokalisierte beim Eintreffen ebenfalls den beißenden Geruch und fand eine kleine Menge unbekannter Flüssigkeit auf einer Fußmatte. Mit Schutzausstattung und Testpapier konnte festgestellt werden, dass es sich um eine Säure handelte. Der Bereich um das Gebäude wurde abgesperrt, die Hausbewohner aufgefordert in den Wohnungen zu bleiben. In enger Absprache mit der Analytischen Task Force der Berufsfeuerwehr Dortmund, konnte in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Waltrop ein spezielles Messgerät zur Einsatzstelle gebracht werden, welches die Säure als Buttersäure identifizierte. Der betroffene Bewohner wurde dem Krankenhaus zugeführt, der Flur muss nun gründlich gereinigt werden, da von den evtl. vorhandenen Restspuren der Buttersäure keine direkte Gefahr ausgeht. Neben der Hauptwache wurde auch ein Teil der ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Datteln alarmiert. Diese Einheit ist auf die Beschaffung von einsatztaktischen Informationen spezialisiert und besetzt den Einsatzleitwagen, der als Führungsmittel bei komplexeren Einsatzlagen dient. Aufgrund des zu erwartenden Interesses der Öffentlichkeit wurden auch der Sachgebietsleiter Rettungsdienst sowie der stellv Leiter der Feuerwehr zur Einsatzstelle gerufen.

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell