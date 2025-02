Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Brennendes Gebäude im Hinterhof der Castroper Straße

Am 10.02.2025 wurde die Feuerwehr Datteln um 3:58 Uhr, durch einen Anrufer der Feuerschein gesehen hatte, zur Castroper Straße alarmiert. In einem Hinterhof eines Sanitätbetriebes brannte ein anliegendes Gebäude im 1. OG in voller Ausdehnung. Die im Laufe der Jahre stattgefundenen Um- und Ausbaurbeiten an dem Gebäude erschwerten die effektiven Löschmaßnahmen, so dass erst nach etwa 4 Stunden "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden konnte. Auch die Situation des Hinterhofes ließ nur sehr begrenzt den Einsatz von tragbaren Leitern zu, die Drehleiter konnte zwar auf einem Nachbargundstück in Stellung gebracht werden, konnte jedoch nur Teilbereiche des Daches abdecken. Der zunächst durchgeführte Innenangriff musste bereits kurze Zeit später aufgrund massiver Einsturzgefahr der Decke abgebrochen werden. Im Laufe des Einsatzes stürzten dann auch Deckenbereiche aus dem Dachbereich ein. Das Feuer konnte somit nur durch mehrere Rohre im Außenangriff und unter Zuhilfenahme von Löschschaum bekämpft werden. Neben der Hauptwache waren 3 ehrenamtliche Löschzüge im Einsatz. Personen kamen nicht zu schaden, die Brandursachenermittlung obliegt der Polizei.

