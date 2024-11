Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einem Mehrfamilienhaus - zwei Personen verletzt

Wismar (ots)

Am gestrigen Tag kam es aufgrund eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus zu einem gemeinsamen Einsatz der Berufsfeuerwehr und der Polizei in Wismar.

Gegen 11:30 Uhr wurde die Polizei über die Auslösung eines Brandmelders in einem Mehrfamilienhaus in der Lübschen Straße in Wismar informiert. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ist in der Wohnung einer 78-jährigen Frau das Essen auf dem Herd in Brand geraten. Das Feuer griff zunächst auf weitere Küchengeräte über, bevor es durch die Wohnungsinhaberin schließlich gelöscht werden konnte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei evakuierten fünf Personen aus dem Wohnhaus. Diese wurden vor Ort durch eingesetzte Rettungskräfte medizinisch versorgt. Ein 81-jähriger Hausbewohner sowie die 78-jährige Bewohnerin wurden wegen des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus nach Wismar gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro. Die Wohnung der 78-Jährigen ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

