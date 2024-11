Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter stehlen Zigarettenautomat in Jördenstorf

Teterow (ots)

Am 20.11.2024 erhielt die Polizei gegen 23:00 Uhr Kenntnis darüber, dass zwei Personen in Jördenstorf, zwischen Teterow und Laage, aktuell versuchen einen Zigarettenautomaten zu entwenden. Dabei sollen die Täter, nach Angaben der Hinweisgeber, eine Flex einsetzen. Im Rahmen der Anfahrt der Einsatzkräfte wurde weiter bekannt, dass die Täter den Zigarettenautomaten von dessen Ständer abgeflext, diesen in einen dunkelfarbenen Kastenwagen eingeladen und anschließend in Richtung Gnoien geflüchtet sind. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw nicht mehr festgestellt werden. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten am Tatort Spuren. Der Gesamtschaden wird polizeilich auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern, dem Fahrzeug und der Tat nehmen das Polizeirevier in Teterow unter der TelNr.: 03996-1560 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

