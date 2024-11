Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe brechen tagsüber in zwei Wohnhäuser im Landkreis Rostock ein

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Tag wurden gleich zwei Wohnungseinbruchsdiebstähle im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Güstrow angezeigt. Demnach wurde ein sog. Tageswohnungseinbruch in einem Einfamilienhaus im Sandweg in Klueß bei Güstrow angezeigt, der sich am gestrigen Tag zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr ereignet haben soll. In der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich die bislang unbekannten Tatverdächtigen gewaltsam Zutritt zum Haus, durchsuchten dieses und entwendeten Schmuck.

Ein ähnlicher Sachverhalt trug sich am gestrigen Tag im Kleinen Ring in Roggentin zu. Hier verschafften sie die unbekannten Täter nach vorliegenden Erkenntnissen in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:20 Uhr ebenfalls gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendeten Schmuckstücke.

In beiden angezeigten Fällen beläuft sich der jeweilige Schaden auf mehrere tausend Euro. Sowohl in Klueß als auch in Roggentin kam der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Zwecke der Tatortarbeit und Spurensicherung zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei in Güstrow bzw. Sanitz geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 2660 bzw. die Polizei in Sanitz unter 038209 440, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

