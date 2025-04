Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen zerstochen - Fenster zerstört - Lovescam

Altena (ots)

Am Freitagnachmittag oder in der darauffolgenden Nacht wurden an vier Fahrzeugen am Halsknopf Reifen zerstochen. Ein betroffener Halter bemerkte den Schaden am Samstag um 8.50 Uhr und rief die Polizei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass drei weiteren Pkw betroffen sind. In der Nacht zum Freitag wurde an der Fritz-Thomee-Straße der Lack eines Mini Coopers zerkratzt. Am Samstagmorgen stellte ein Pkw-Fahrer fest, dass sein an der Bornstraße parkender schwarzer BMW zerkratzt wurde.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag die Scheibe einer Praxis an der Lindenstraße eingeschlagen. Es ist allerdings niemand in die Räume gelangt.

Ein 61-jähriger Altenaer ist auf eine Love-Scammerin hereingefallen und hat eine erhebliche Geldsumme verloren. Der Kontakt kam vor knapp einem Jahr über eine Dating-Plattform zustande. Im Lauf der Monate kamen immer wieder Bitten um Geld. Mal brauchte die Person angeblich Geld für den Zoll, mal wollte sie Gold transportieren und konnte die Transportgebühren nicht bezahlen. Es gab immer wieder neue Gründe, um den Altenaer immer und immer wieder um hohe Geldbeträge zu bitten. Der Betrug flog erst auf, als er eine Vorladung der Polizei bekam, um als Zeuge auszusagen. Deshalb erstattete nun auch er Anzeige gegen die unbekannte Person.

Moderne Heiratsschwindler küssen nicht. Die Opfer bekommen ihre vermeintlichen Partner in der Regel nie zu Gesicht. Die heute unter "Love-" oder "Romance-Scammer" bekannten Betrüger finden ihre Opfer in sozialen Netzwerken oder Dating-Plattformen und Apps. Typisch ist, dass sie sehr schnell von Liebe und Heirat sprechen. Sie erfinden immer neue Ausreden, um persönliche Treffen zu verhindern. Beliebt ist die Legende vom Soldaten oder von der Soldatin im Auslandseinsatz. Vorprogrammiert ist, dass sie oder er wie ein Dauerpechvogel immer wieder in Geldnöte geraten und ihre Liebhaber/ Liebhaberin anpumpen. Spätestens dann sollten bei Betroffenen alle Alarmglocken läuten. Die Polizei rät deshalb, genauere Recherchen anzustellen. Zumindest in der Zeit vor der verbreiteten Nutzung künstlicher Intelligenz arbeiteten viele Täter mit Stock-Fotos aus Foto-Sammlungen oder sie stahlen die Bilder von anderen Internet-Seiten. Mit einer einfachen Foto-Suche zum Beispiel bei Google können Bekanntschafts-Suchende herausfinden, unter wie vielen Namen ein Foto im Internet im Umlauf ist. Betroffene sollten auf jeden Fall Anzeige erstatten bei der Polizei. (cris)

