Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Couragierter Reisender von mehreren Männern angegriffen, Zeugen gesucht

Plochingen (ots)

Am vergangenen Samstagabend (01.02.2025) kam es in einem Metropolexpress zu einem körperlichen Angriff auf einen 32-Jährigen durch bisher unbekannte Täter.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 19:00 Uhr in dem MEX 16 von Stuttgart-Bad Cannstatt in Richtung Ulm Hauptbahnhof. Hier sollen bisher unbekannte Täter eine ältere Dame während der Fahrt belästigt haben. Laut Zeugenaussagen konnte ein couragierter Reisender diese Handlungen beobachten und stellte sich deshalb wohl schützend zwischen die ältere Dame und den unbekannten Tätern. Im Anschluss soll es dann zu einem körperlichen Angriff auf den deutschen Staatsangehörigen gekommen sein, in dessen weiteren Verlauf dieser mit Fäusten geschlagen wurde. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der Geschädigte am Bahnhof Plochingen ausstieg und auch hier von den Angreifern verfolgt wurde. Hier soll es am Bahnsteig erneut zu Angriffen mit Fäusten auf den Mann gekommen sein. Den mutmaßlichen Tatverdächtigen gelang es wohl in den gleichen Zug wieder einzusteigen und mit diesem in Richtung Ulm weiterzufahren. Bei den Unbekannten handelte es sich um mindestens fünf Personen im Alter von 20 bis 50 Jahren. Drei der fünf beschriebenen Beschuldigten sollen vor der älteren Dame im Zug gestanden sein. Sie waren augenscheinlich im Alter zwischen 45 und 50 Jahren. Einer von ihnen trug wohl eine Schildmütze der Marke "Lonsdale" und war schwarz bekleidet. Bei dem anderen Mann soll es sich um einen Brillenträger gehandelt haben, welcher mit einer dunkelgrünen Jacke, einer Jeanshose und braunen Schuhen bekleidet war. Weiterhin soll er graue, mit Gel nach oben gestylte Haare getragen haben. Der dritte bisher Unbekannte hatte laut Zeugenaussagen eine Glatze. Er soll mit einer Jeanshose und schwarzer Oberbekleidung sowie silbernen Schuhen bekleidet gewesen sein. Die anderen beiden Männer sollen im Zug gesessen haben. Zeugen beschrieben die beiden in einem Alter von 20 Jahren. Einer von ihnen hatte laut der Zeugenaussage blonde, der andere dunkle Haare. Auffällig hier war offenbar, dass einer der beiden einen VfB Stuttgart Schal trug.

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizeiinspektion Stuttgart Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 87035-0).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell