Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 34-Jähriger greift sehbehinderten Mann im Zug an

Stuttgart (ots)

Am Donnerstagabend (30.01.2025) kam es in einem Regionalexpress von Ludwigsburg nach Stuttgart Hauptbahnhof zu einem Angriff auf einen 55-jährigen Mann. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 22:00 Uhr, als der 55 Jahre alte Geschädigte, welcher an seinen Armen ein gut sichtbares Blindenabzeichen trug, durch den Regionalexpress lief. Hier soll sich der 34 Jahre alte serbische Staatsangehörige dem deutschen Staatsangehörigen mehrfach in den Weg gestellt haben. Laut Zeugenaussagen soll es dem Geschädigten gelungen sein, sich einen Weg an dem Tatverdächtigen vorbei zu suchen, als der 34-jährige Mann ihm mit seiner Hand mehrfach gegen die Brust geschlagen und ihn lautstark beschimpft haben soll. Laut aktuellen Informationen bekam der durch seine Sehbehinderung beeinträchtigte Mann Angst und betätigte die Sprechtaste zum Triebfahrzeugführer. Dieser soll den Mann dann zu sich in den Führerstand gerufen haben. Nur durch das Einschreiten couragierter Fahrgäste gelang es dem Geschädigten an dem Tatverdächtigen vorbeizukommen. Im weiteren Verlauf soll der mutmaßliche Täter die beiden Zeugen aggressiv angeschrien haben, sodass der Geschädigte die Notbremse des Zuges betätigte. Da der Triebfahrzeugführer die zuständige Bundespolizei bereits über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt hatte, fuhr dieser den Zug kurz nach seinem Nothalt weiter zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Die alarmierten Beamten konnten den offensichtlich alkoholisierten Mann am Hauptbahnhof vorläufig festnehmen. Der Grund für die Handlung des Täters ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Geschädigte wurde durch die Tathandlung nicht verletzt. Auch durch das Betätigen der Notbremse wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen unter anderen wegen des Verdachts der Körperverletzung wurden eingeleitet.

