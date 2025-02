Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nach Unfallflucht - Polizei sucht nach Lkw

Willich-Schiefbahn (ots)

Bereits am Donnerstag, 06. Februar, ereignete sich, gegen 12:30 Uhr ein Unfall auf der Hochstraße 5 in Willich. Eine 79-jährige Frau aus Willich wollte auf der Hochstraße einen Lkw überholen, der mit heruntergelassener Ladeklappe an der Seite stand. Offenbar schätzte die 79-Jährige den Abstand falsch ein und streifte den Lkw mit der rechten Fahrzeugseite. Sie stieg aus, konnte keinen Schaden am Lkw feststellen und setzte ihre Fahrt fort. Später wurde sie darauf hingewiesen, dass sie den Unfall trotzdem der Polizei melden müsse, was sie auch tat. Jetzt sucht die Polizei nach dem Lkw, der am Donnerstag auf der Hochstraße in Willich stand. Haben Sie Hinweise? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (146)

