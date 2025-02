Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Radfahrunfälle am Montag

Viersen (ots)

Am Montag ereigneten sich zwei Unfälle, bei denen Radfahrende verletzt wurden. Der erste Unfall ereignete sich am Vormittag auf der Kanalstraße in Viersen. Gegen 8.15 Uhr wollte ein 9-jähriger Junge aus Viersen die Kanalstraße vom Vom-Kessel-Weg aus überqueren. Ein 33-jähriger Mann, ebenfalls aus Viersen, befuhr mit seinem Pkw die Kanalstraße aus Richtung Kreisverkehr kommend und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als er den von links kommenden Jungen bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Junge leicht verletzt wurde. Der zweite Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Süchtelner Straße in Viersen. Ein 75-jähriger Mann aus Viersen fuhr mit seinem Pkw parallel zum Radweg, auf dem eine 59-jährige Frau, ebenfalls aus Viersen, mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Als der Mann auf den Parkplatz eines Supermarktes fahren wollte, stieß er mit der Frau auf dem Radweg zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt. /jk (144)

