Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Die Polizei sucht nach einem Zeugen

Schwalmtal-Waldniel (ots)

In unserer Meldung 134 berichteten wir über einen Einbruch in einen Kiosk am Samstagmorgen gegen 05.30 Uhr, auf der St. Michael Straße in Waldniel. Zwei unbekannte Täter hatten die Scheibe eines Kiosks eingeschlagen und dadurch Anwohner und Passanten auf sich aufmerksam gemacht. Ein Zeuge sprach die Täter aus einem weißen Lieferwagen heraus an, woraufhin ein schussähnliches Geräusch zu hören war. Genau dieser Zeuge wird nun gesucht. Da er Kontakt mit den Tätern hatte, ist es wichtig, dass er sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02162/377-0 meldet. /jk (145)

