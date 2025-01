Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums, Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag um 16:00 Uhr parkte ein 36-Jähriger Mann seinen schwarzer PKW Audi auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Friedrich-Ebert-Straße ordnungsgemäß ein. Als er um 16:50 Uhr seinen Einkauf erledigt hatte und zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug einen deutlich sichtbaren Streifschaden am Heckstoßfänger aufweist. Der Verursacher machte sich nicht bemerkbar, weshalb er die Polizei verständigte. Der Schaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Zum Unfallzeitpunkt war der Parkplatz stark besucht, weshalb es sehr wahrscheinlich ist, dass der Unfall durch unbeteiligte Personen gesehen wurde. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und/oder zum unbekannten Unfallverursacher mitteilen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell