Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 13:30 Uhr im Bereich der Kreuzung Kloppenheimer Straße und Rohrlachstraße im Stadtteil Seckenheim ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw Ford bog von der Kloppenheimer Straße aus kommend, nach links in die Rohrlachstraße ab und missachtete hierbei die Vorfahrt eines entgegenkommenden 72-jährigen Motorradfahrers, der in Richtung Mannheim-Pfingstberg unterwegs war.

Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zu einem folgenschweren Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt und nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus transportiert wurde. Der Pkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden.

Die Klärung des Unfallhergangs sowie die weiteren Ermittlungen durch den Verkehrsdienst Mannheim dauern an. Eine Verkehrsunfallanzeige wird nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Mannheim vorgelegt.

