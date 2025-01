Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Samstag gegen 13:20 Uhr ereignete sich in der Bergheimer Straße, zwischen der Kirchstraße und der Römerstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein PKW-Führer und eine Fahrradfahrerin beteiligt waren. Laut den Angaben der beiden Unfallbeteiligten fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem schwarzen PKW Volvo die Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz, dahinter befand sich eine 24-jährige Fahrradfahrerin. Nachdem der PKW-Fahrer am Fahrbahnrand einparken wollte und dies laut der Fahrradfahrerin überraschend und ohne Ankündigung tat, konnte diese trotz einer "Vollbremsung" eine Kollision mit dem Heck des PKW nicht mehr verhindern. Hierdurch entstand am Heck des Fahrzeuges ein Schaden, oberhalb des Kotflügels. Die Fahrradfahrerin verletzte sich glücklicherweise nicht bei dem Unfall und auch ihr Fahrrad scheint keine Beschädigungen davon getragen zu haben.

Da beide Unfallbeteiligte unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet das Polizeirevier Heidelberg-Mitte Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten, sich unter Tel.: 06221/18570 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell