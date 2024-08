Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Anröchte-Effeln (ots)

Anröchte-Effreln - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Samstagabend gegen 21:35 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Holland mit seinem Tesla die Waldstraße von Effeln aus in Richtung Anröchte. Im Bereich einer dortigen Kurve kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen ein Brückengeländer. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und landete in einem tiefer gelegenen Gebüsch. Während der Beifahrer durch den Überschlag nur leicht verletzt wurde, erlitt der Fahrer schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Das Brückengeländer wurde bei dem Unfall beschädigt und der Tesla musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Grund für den Verkehrsunfall war die Alkoholisierung des Fahrers, so dass im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. (bs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell