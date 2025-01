Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Partytour endet mit Anzeigen und im Gewahrsam

Schwetzingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 26.01.2025 kurz nach 02:00 Uhr kam es vor einer Diskothek in Schwetzingen zu einem polizeilichen Einsatz. Ein polizeibekannter 36-jähriger Mann geriet in Konflikt mit einem Türsteher des Clubs, nachdem ihm aufgrund seines aggressiven Verhaltens und deutlicher Anzeichen von Alkohol- und Drogenkonsum der Zutritt zur Feierlokalität verweigert wurde.

Der Mann beleidigte daraufhin den Türsteher verbal und durch obszöne Gesten, weshalb die zufällig hinzugekommene Funkstreife einschreiten musste. Da der Mann nicht zu beruhigen war und weiterhin ununterbrochen provozierte, wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam er zunächst nach, kehrte jedoch wenig später wieder zur Örtlichkeit zurück. Nach erneuter Androhung, musste der Störer schließlich in Gewahrsam genommen und zum Revier transportiert werden.

Zu guter Letzt konnte bei der Durchsuchung des Beschuldigten durch die Einsatzkräfte in dessen Hosentasche eine Plastiktüte mit Pillen, bei welchen es sich vermutlich um Ecstasy handelt, aufgefunden werden. Den 36-jährigen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Beleidigung. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Schwetzingen übernommen.

