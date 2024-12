POL-FR: Waldshut-Tiengen: In Kellerabteil eingebrochen

Freiburg (ots) - Am Sonntagmittag, 15.12.2024, gegen 15:30 Uhr, ist in der Ostpreußenstraße in Tiengen ein Autofahrer in ein parkendes Auto geknallt und vom Rettungsdienst behandelt worden. Der 78jährige Pkw-Lenker habe auf Grund plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er stieß mit dem am rechten Fahrbahnrand ...

mehr