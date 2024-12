POL-FR: Waldshut-Tiengen: Betrunken bei Rot über die Ampel - Führerschein einbehalten

Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 13./14.12.2024, sind Unbekannte in ein Bürogebäude in der Klettgaustraße in Tiengen eingebrochen. Durch Aufhebeln der Eingangstüre konnten sich die Unbekannten Zutritt ins mehrstöckige Bürogebäude verschaffen. Im Innern des Gebäudes wurden mehrere Türen gewaltsam eingeschlagen. Zahlreiche Büroräume wurden betreten und mutmaßlich nach Diebesgut durchsucht. ...

