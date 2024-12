POL-FR: Freiburg: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstagnachmittag, 14.12.2024, gegen 15:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich der Eisenbahnstraße in die Bismarckallee in Freiburg. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Eisenbahnstraße und bog nach rechts in die Bismarckallee ab. Hierbei streifte er ein auf der Bismarckallee fahrendes Fahrzeug. Nach ...

