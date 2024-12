Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Mitsubishi wurde am Sonntag, 15.12.2024 zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr in der Roggenbachstraße von Unbekannten auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Das Fahrzeug stand in Höhe der evangelischen Kirche am Fahrbahnrand geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.

