POL-HI: Sarstedt - Verkehrssicherheitswoche vom 24.03.2025 bis 30.03.2025

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (jb) Am 31.03.25, 16.30 Uhr bis 01.04.25, 07:00 Uhr kam es in der Straße Am Sonnenkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen Audi in der Nähe der Konrad-Adenauer-Straße. Während der Parkdauer kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren mit dem Audi, der hierdurch beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 entgegen. ...

