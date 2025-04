Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Unfallbeteiligter gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Moorberg (Sti). Am 31.03.2025, ist es gegen 18.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rewe Marktes am Moorberg in Sarstedt gekommen. Eine 21jährige Sarstedterin ist beim Ausparken mit ihrem Pkw gegen einen anderen Pkw gestoßen. Nachdem Zusammenstoß ist sie zunächst nach Hause gefahren und hat von dort aus die Polizei informiert. Als die Polizeibeamten auf dem o.g. Parkplatz eingetroffen sind, konnten diese den beschädigten Pkw nicht mehr feststellen. Bei dem beschädigten Pkw soll es sich um ein größeres schwarzes Fahrzeug (vermutl. SUV) gehandelt haben. Dieser Pkw müsste im Bereich hinten links beschädigt sein. Der Halter dieses Fahrzeuges wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel.: 05066 / 985-0.

