Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 07.02.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Einbruch++Körperverletzung und Widerstand++Anrufe von "falschen Polizeibeamten++

Leer- Einbruchdiebstahl in Lebensmittelgeschäft

Am 06.02.2025 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße in Westoverledingen. Der 33jährige Täter drang in das Gebäude ein und löste dadurch einen Alarm aus. Er konnte durch die eingesetzten Beamten im Objekt angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.

Leer - Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am 06.02.2025, gegen 17:00 Uhr, wurde der Polizei eine Streitigkeit mit Körperverletzung zwischen zwei Personen vor einem Baumarkt in Leer gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme sollte dem Beschuldigten ein Platzverweis erteilt werden, welchem er jedoch nicht nachkam. Aus diesem Grund sollte der aggressive 28jährige in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er Widerstand, bei dem ein Polizeibeamter verletzt wurde.

Emden - "Anrufe von falschen Polizeibeamten"

Am gestrigen Tag kam es in der Mittagszeit zu zwei Anrufen von "falschen Polizeibeamten". Diese erklärten den 86 und 83 Jahre alten Meldenden jeweils, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sei. Die beiden Frauen beendeten das Telefonat, ohne dass es zu weiteren Erklärungen oder Betrugsversuchen kam.

Die Polizei weist aus diesem Anlass erneut darauf hin, dass in diesen Fällen die Polizei informiert werden und auf eventuelle Forderungen der Anrufer nicht eingegangen werden sollte.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

