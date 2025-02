Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Leer/ Emden

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

"Falscher Polizeibeamter" - Festnahme auf frischer Tat

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Am Mittwoch, den 29.01.2025, erhielt die Polizei Kenntnis von einem versuchten Betrug zum Nachteil älterer Menschen. Eine 77jährige Frau aus Emden wurde von einer unbekannten Person angerufen, die sich am Telefon als Polizeibeamter ausgegeben hatte. Der Anrufer erklärte der Frau, dass in ihrer Wohnumgebung eine Festnahme erfolgen solle und für die Vorbereitung 9.350,- Euro durch sie an die Polizei übergeben werden müssten. Der Sohn der Angerufenen informierte die Polizei in Emden, nachdem seine Mutter bereits den geforderten Geldbetrag am Bankautomaten abgehoben hatte. Im Beisein der Beamten ging ein erneuter Anruf des unbekannten Täters bei der Frau ein, bei dem persönliche Fragen gestellt und eine Übergabe des Geldes besprochen wurden. Die 77jährige deponierte daraufhin einen Umschlag, in dem sich jedoch kein Geld befand, in ihrem Briefkasten. Beim Herausnehmen des Umschlages konnten zuvor postierte Einsatzkräfte einen 40jährigen Mann nach kurzer Flucht festnehmen. Die bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück angesiedelte Zentralstelle zur Bekämpfung besonderer Betrugsphänomene beantragte gegen den Mann den Erlass eines Haftbefehls wegen des Verdachts des versuchten schweren Bandenbetruges, welcher durch das Amtsgericht Emden erlassen wurde. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell