POL-SE: Nahe/ B 432 - Polizei sucht Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 432

Nahe (ots)

Am Dienstag (05.11.2024) ist es auf der Segeberger Straße in Fahrtrichtung Nahe zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge sich zwei Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle entfernten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren um 15:43 Uhr vier Fahrzeuge hintereinander die Bundesstraße 432. Während das erste Fahrzeug der Kolonne seine Geschwindigkeit verringerte, um auf eine Grundstückseinfahrt einzubiegen, bemerkte der Fahrzeugführer des dritten Fahrzeuges, ein Mercedes Benz, die Verringerung der Fahrgeschwindigkeit des vorausfahren Fahrzeugs offensichtlich zu spät und konnte ein Auffahren auf das sich im Anschluss entfernende Fahrzeug nur durch eine Vollbremsung verhindern.

Eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Segeberg konnte ein Auffahren auf den Mercedes Benz nur noch durch ein Ausweichmanöver verhindern, überfuhr mit ihrem Seat den Geh- und Radweg und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Beifahrer des Seats, eine 19-jährige Frau sowie ein 31-jähriger Mann, verletzten sich leicht.

Die Polizeistation in Nahe hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen und sucht nun den Fahrzeugführer, der hinter dem einbiegenden VW Tiguan fuhr sowie den Fahrzeugführer, der die Vollbremsung einleitete.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04535 - 4399950 entgegen.

