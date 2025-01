Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Lastwagen drängt Krankentransport ab (07.01.2025)

Engen, A81 (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen zu einem Unfall gekommen, nachdem ein Lastwagen einen Krankentransport beim Fahrstreifenwechsel abgedrängt hat. Kurz nach 9 Uhr war die Besatzung eines Krankentransports auf der linken Spur in Richtung Singen unterwegs. Als ein auf gleicher Höhe fahrender Lastwagen plötzlich nach links zog um einen anderen Laster zu überholen wich der Krankentransport ebenfalls nach links aus um einen Zusammenstoß mit dem Brummi zu vermeiden und touchierte in der Folge die Schutzplanke. Daraufhin lenkte der Lastwagen zurück auf die rechte Fahrbahn und setzte seinen Weg unbeirrt fort.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Laster geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 bei der Verkehrspolizei zu melden.

