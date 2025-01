POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hauptstraße - insgesamt rund 12.000 Euro Schaden (07.01.2025)

Mühlingen, K6180 (ots) - Am Dienstagabend ist ein Auto auf der Kreisstraße 6180 zwischen Ursaul und Zoznegg von der Straße abgekommen. Gegen 20 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit einem Renault Clio von Ursaul in Richtung Zoznegg. In einer Linkskurve verlor die junge Frau auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle ...

mehr