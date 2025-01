Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, K6180, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6180 zwischen Ursaul und Zoznegg (07.01.2025)

Mühlingen, K6180 (ots)

Am Dienstagabend ist ein Auto auf der Kreisstraße 6180 zwischen Ursaul und Zoznegg von der Straße abgekommen. Gegen 20 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit einem Renault Clio von Ursaul in Richtung Zoznegg. In einer Linkskurve verlor die junge Frau auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Straße ab und landete im Wald. Die Frau blieb unverletzt. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

