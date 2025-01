Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Nach Anruf eines falschen Bankmitarbeiters rund 10.000 Euro überwiesen (06.01.2025)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Nach einem Anruf eines falschen Bankmitarbeiters hat ein Mann am Montag mehrere tausend Euro auf das Konto eines Betrügers überwiesen. Der 30-Jährige erhielt einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters einer Online-Bank, bei der er ein Konto besaß, wobei auf dem Display die gespoofte Notfallnummer der Bank erschien. Der Betrüger am anderen Ende der Leitung machte dem 30-Jährigen anschließend weiß, dass sein Konto gehackt worden sei und er sein Geld nun - um es zu sichern - auf ein anderes Konto überweisen müsse. In gutem Glauben mit einem echten Bankmitarbeiter zu sprechen, überwies der Mann daraufhin rund 10.000 Euro an die von dem Betrüger mitgeteilte Bankverbindung und damit direkt auf dessen Konto.

Erst danach kamen dem 30-Jährign Zweifel, woraufhin er die Bank direkt kontaktierte und der Betrug aufflog.

Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht und Wachsamkeit:

Sollte Sie einen Anruf, eine SMS oder Mail eines angeblichen Mitarbeiters "Ihrer" Bank bekommen, legen Sie auf und rufen über die Ihnen bekannte Nummer bei Ihrer Bankfiliale.

Öffnen Sie auf keinen Fall mitgeschickte Links und geben sie nirgends PIN oder TAN-Nummern ein!

Holen Sie sich Rat und halten zunächst Rücksprache bei Ihrer Bank oder Personen Ihres Vertrauens!

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese und andere Betrugsmaschen!

Die Polizei rät, bei Verdachtsmomenten Anzeige zu erstatten, um weitere Fälle zu verhindern. Bleiben Sie wachsam - Aufklärung und Vorsicht können viel bewirken.

Für weiterführende Informationen zu Betrugsprävention und Sicherheit scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Webseite der Kriminalprävention der Polizei unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps

