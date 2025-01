Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Auto überschlägt sich bei Unfall auf der Kreisstraße 5560- rund 15.000 Euro Blechschaden (08.01.2025)

Schramberg (ots)

Zu einem Unfall mit einem Schaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro ist es am frühen Mittwochmorgen, gegen 2 Uhr, auf der Kreisstraße 5560 zwischen Tennenbronn und Hardt gekommen. Ein 43-jähriger Autofahrer war mit einem 3er BMW auf der K 5560 in Richtung Hardt unterwegs. Auf Höhe eines landwirtschaftlichen Anwesens kam der Mann bei winterlichen Straßenverhältnissen nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten und schlitterte im weiteren Verlauf auf der Leitplanke weiter bis der BMW nach links kippte. In der Folge durchbrach der Wagen einen Weidezaun, überschlug sich auf der abschüssigen Wiese und kam an einem Baum auf den Rädern zum Stehen. Der 43-Jährige konnte sich selbst unverletzt aus dem BMW befreien und die Polizei verständigen. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Höhe der entstandenen Schäden an den Verkehrseinrichtungen sowie dem Weidezaun ist der Polizei noch nicht bekannt.

