Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Landkreis Rottweil) NACHTRAGSMELDUNG: Gebäudebrand mit einer schwer verletzten Person (07.01.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Dienstagabend ist es in der Sulzbachstraße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Wir berichteten bereits unter:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5944593

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich der 52-jährige Bewohner der Dachgeschosswohnung während des Brandausbruchs in seiner Wohnung. Durch seine Hilferufe wurde ein Nachbar auf dessen Notlage aufmerksam und rettete diesen aus der brennenden Wohnung. Der 52-Jährige zog sich Verbrennungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht. Er zog sich bei den Löscharbeiten eine Rauchgasvergiftung zu und musste in einer Klinik behandelt werden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit etwa 100 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Die beiden ebenfalls im Haus lebenden Familien wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell