POL-KN: (Rottweil) Geparktes Fahrzeug angefahren - Verursacher flüchtet - Zeugenaufruf (07.01.2025)

Rottweil (ots)

Am Dienstagvormittag ist es auf dem Kundenparkplatz einer Arztpraxis in der Grundstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 10.00 und 11.00 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer bei einem Parkvorgang einen geparkten blauen Mercedes an der linken Fahrzeugseite und richtete hierbei einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro an. Ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Zur Klärung dieser Verkehrsunfallflucht bittet das Polizeirevier Rottweil um Zeugenhinweise. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0741 477-0 zu melden.

