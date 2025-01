Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall zwischen Pedelec-Fahrer und Fußgänger - zwei Personen verletzt - Polizei sucht Zeugen (07.01.2025)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger der sich am Dienstagnachmittag auf der Schaffhauser Straße ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit einem Pedelec auf dem neben der Straße getrennt verlaufenden Fuß- und Radweg in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe des Schlossparks geriet der Radler plötzlich auf den Fußweg und erfasst dort einen entgegenkommenden 14 Jahre alten Jungen. Beide stürzten und verletzten sich. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen zur stationären und den 14-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Pedelecfahrer Alkoholgeruch fest, so dass er zudem eine Blutprobe abgeben musste.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei nun Zeugen sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

